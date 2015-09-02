​Президент Афганистана объявил "джихад" коррупции

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани призвал вырезать «раковую опухоль» коррупции, которая ставит под угрозу само существование нации.

Как передает Report, об этом он заявил на собрании в Кабуле, пишет The Washington Post.

Гани объявил «национальный джихад» (священную войну) коррупции, заявив, что это будет одним из приоритетов правительства.

По его словам, жители Афганистана ежегодно тратят несколько миллиардов долларов на взятки.

Эксперты утверждают, что высокий уровень коррупции препятствует работе международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане вот уже десять лет.