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Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку.
Другие страны
15 августа 2021 г. 17:53
Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Гани объяснил решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны".

Местные СМИ утверждают, что он покинул республику. Ранее сообщалось, что на переговорах в президентском дворце представители "Талибана" заявили, что не примут власть от Гани. Не исключено, что полномочия боевикам, которые уже контролируют все регионы и пограничные переходы, передаст глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла либо экс-глава республики Хамид Карзай.

Переходное правительство возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джилали.

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