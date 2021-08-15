Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Гани объяснил решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны".

Местные СМИ утверждают, что он покинул республику. Ранее сообщалось, что на переговорах в президентском дворце представители "Талибана" заявили, что не примут власть от Гани. Не исключено, что полномочия боевикам, которые уже контролируют все регионы и пограничные переходы, передаст глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла либо экс-глава республики Хамид Карзай.

Переходное правительство возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джилали.