Президент: 2017 год был плодотворным и успешным для Молдовы и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

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Кишинев. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Я считаю, что провожаемый нами год прошел плодотворно и успешно для Молдовы и Азербайджана".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Коснувшись визита в Баку в этом году, глава государства подчеркнул, что взаимные визиты на высоком уровне подобного рода дадут толчок развитию связей между двумя странами.

"Как известно, я в качестве президента Молдовы в последние годы в первый раз совершил визит в Азербайджан. Я очень надеюсь, что, как мы и договорились, в будущем году президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже совершит визит в Молдову".

Напомним, что президент Молдовы И. Додон 21-23 июня этого года побывал с официальным визитом в Азербайджане.