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Преступные группировки в Гаити планируют свержение правительства

Преступные группировки в Гаити планируют свержение правительства Ряд вооруженных преступных группировок Гаити планируют свержение правительства премьер-министра республики Ариэля Анри.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 18:50
Преступные группировки в Гаити планируют свержение правительства

Ряд вооруженных преступных группировок Гаити планируют свержение правительства премьер-министра республики Ариэля Анри.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Один из наиболее влиятельных лидеров банд Джимми Шеризье заявил агентству, что группировки рассматривают насильственные способы борьбы.

"Мы начинаем борьбу за то, чтобы любым способом свергнуть правительство Ариэля Анри, - сказал он. - Наша борьба будет с применением оружия". По его словам, также ожидаются выступления во всех районах, которые неподконтрольны властям.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны.

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