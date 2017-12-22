Преступники, заложившие бомбу возле суда в Афинах, стреляли в полицейского

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Преступники, заложившие ночью бомбу у здания Апелляционного суда в Афинах, стреляли в полицейского.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявило руководство полиции Греции.

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел этой ночью при входе в здание Апелляционного суда Афин. Зданию нанесен значительный материальный ущерб.

"Взрыву предшествовал телефонный звонок с предупреждением в редакцию газеты и новостной сайт. Сразу же район был заблокирован полицейскими силами, никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

"Преступники были замечены полицейским охраны сразу после того, как сумка со взрывным механизмом была оставлена при входе в Апелляционный суд Афин, и они пытались бежать. Увидев полицейского, сообщник преступников, который оставался в машине, выстрелил в него, не причинив ему ранения. Гильза, найденная на месте, отправлена в Отдел уголовного розыска для лабораторных исследований", - сообщила полиция.

Автомобиль преступников был вскоре обнаружен в районе Экзархии.

Проводится расследование.