Преступники разграбили Дворец академий в Каракасе

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Дворец академий в венесуэльской столице Каракасе в субботу был ограблен группой преступников.

Как передает Report, об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Академии наук южноамериканской страны Джоконда Сан-Блас.

В здании в самом центре Каракаса размещаются несколько академий, в том числе медицины, истории, естественных и политических наук.

"Преступники унесли компьютеры, проекторы и так далее, принадлежавшие шести академиям", - написала Сан-Блас, добавив, что грабители также учинили разгром в помещениях.

Правоохранительные органы приступили к расследованию случившегося, ведется сбор улик. Информации о сумме ущерба и возможных подозреваемых обнародовано не было.