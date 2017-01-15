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    Преступники разграбили Дворец академий в Каракасе

    Правоохранительные органы приступили к расследованию случившегося, ведется сбор улик

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Дворец академий в венесуэльской столице Каракасе в субботу был ограблен группой преступников.

    Как передает Report, об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Академии наук южноамериканской страны Джоконда Сан-Блас.

    В здании в самом центре Каракаса размещаются несколько академий, в том числе медицины, истории, естественных и политических наук.

    "Преступники унесли компьютеры, проекторы и так далее, принадлежавшие шести академиям", - написала Сан-Блас, добавив, что грабители также учинили разгром в помещениях.

    Правоохранительные органы приступили к расследованию случившегося, ведется сбор улик. Информации о сумме ущерба и возможных подозреваемых обнародовано не было.

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