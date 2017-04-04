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    Преступники расстреляли полицейских в Астрахани

    Полицейские прибыли на оформление ДТП

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Астрахани злоумышленники открыли огонь по полицейским. В результате инцидента двое полицейских погибли от полученных травм.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области.

    Полицейские прибыли на оформление ДТП. Но пока они заполняли бумаги, нарушители ПДД достали оружие и расстреляли их.

    В настоящий момент "Газель", на которой могли скрыться четверо подозреваемых, разыскивается правоохранителями.

    По предварительным данным, убитые имели звания лейтенант и старший лейтенант.

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