ООН: Преступления ИГ могут быть рассмотрены в Международном уголовном суде

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Преступления террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) могут быть переданы на рассмотрение Международного уголовного суда (МУС), считает Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в опубликованном сегодня в Женеве докладе о ситуации в Ираке он рекомендует Совету ООН по правам человека (СПЧ) и Совету Безопасности ООН изучить имеющиеся свидетельства о "геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях", совершенных ИГ, а также рассмотреть возможность передачи этого вопроса в МУС.

Как подчеркнул аль-Хусейн, виновные в нарушении международного гуманитарного права должны нести ответственность за свои злодеяния. Он призвал СПЧ добиваться этого посредством "создания соответствующего механизма мониторинга и расследования".

В 50-страничном докладе, который охватывает период с июня 2014 года по февраль 2015, приведены свидетельства более 100 человек, опрошенных группой экспертов из миссии расследования преступлений боевиков ИГ в Ираке.

Доклад о ситуации в Ираке будет 25 марта представлен на проходящей в Женеве 28-й сессии Совета ООН по правам человека.