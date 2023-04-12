Пресс-службу Госдепа возглавит курировавший в Белом доме вопросы по Украине

Новым руководителем пресс-службы Госдепартамента США станет Мэттью Миллер, который ранее работал в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома и курировал вопросы, касающиеся Украины.

Новым руководителем пресс-службы Госдепартамента США станет Мэттью Миллер, который ранее работал в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома и курировал вопросы, касающиеся Украины.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня я назначаю Мэттью Миллера следующим официальным представителем Госдепартамента", - сообщил Блинкен. Он отметил, что Миллер после вторжение России в Украину работал в СНБ и отвечал, в частности, за коммуникации и работу в информационной сфере администрации США, направленную на "поддержку суверенитета и обороны Украины".

По словам Блинкена, Миллер "глубоко понимает внешнюю политику". Он также в прошлом возглавлял пресс-службу Министерства юстиции США.

Ранее руководителем пресс-службы Госдепартамента был Нед Прайс. Он перешел на другую работу в ведомстве.