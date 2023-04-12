О нас

Пресс-службу Госдепа возглавит курировавший в Белом доме вопросы по Украине

Пресс-службу Госдепа возглавит курировавший в Белом доме вопросы по Украине Новым руководителем пресс-службы Госдепартамента США станет Мэттью Миллер, который ранее работал в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома и курировал вопросы, касающиеся Украины.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 04:53
Пресс-службу Госдепа возглавит курировавший в Белом доме вопросы по Украине

Новым руководителем пресс-службы Госдепартамента США станет Мэттью Миллер, который ранее работал в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома и курировал вопросы, касающиеся Украины.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня я назначаю Мэттью Миллера следующим официальным представителем Госдепартамента", - сообщил Блинкен. Он отметил, что Миллер после вторжение России в Украину работал в СНБ и отвечал, в частности, за коммуникации и работу в информационной сфере администрации США, направленную на "поддержку суверенитета и обороны Украины".

По словам Блинкена, Миллер "глубоко понимает внешнюю политику". Он также в прошлом возглавлял пресс-службу Министерства юстиции США.

Ранее руководителем пресс-службы Госдепартамента был Нед Прайс. Он перешел на другую работу в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağ evin Ukrayna məsələləri üzrə xüsusi müşaviri Dövlət Departamentinin mətbuat katibi təyin olunub

Самое читаемое

США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов
5 апреля 2023 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi