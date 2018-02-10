Пресс-служба ЦАХАЛа: ВВС Израиля поразили 12 сирийских и иранских военных объектов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В результате атаки израильских ВВС были поражены 12 сирийских и иранских военных объектов. Об этом, как сообщает Report, заявил представитель пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Йонатан Конрикус.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что ЦАХАЛ атаковал иранские объекты в Сирии после того, как в ночь на субботу, 10 февраля, боевой вертолет ЦАХАЛа сбил беспилотный самолет иранского производства, запущенный в сторону Израиля с сирийской территории.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, переданному СМИ, сирийские системы ПВО открыли огонь по израильским самолетам. Один из них, F-16i "Суфа", упал возле кибуца Хардуф в Изреельской долине. Двое пилотов успели катапультироваться, они выжили и доставлены в больницу. Один из пилотов тяжело ранен.

Что стало причиной падения самолета, пока не сообщается.