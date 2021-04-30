Пресс-секретарь Зеленского покинула должность

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в пятницу интернет-издание "Бабель".
Ранее украинские СМИ неоднократно писали о возможном увольнении Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского.
"Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Бабелю" подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По словам советника, Мендель продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента".