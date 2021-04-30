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Пресс-секретарь Зеленского покинула должность

Пресс-секретарь Зеленского покинула должность Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель.
Другие страны
30 апреля 2021 г. 18:37
Пресс-секретарь Зеленского покинула должность
Юлия Мендель и Владимир Зеленский

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в пятницу интернет-издание "Бабель".

Ранее украинские СМИ неоднократно писали о возможном увольнении Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского.

"Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Бабелю" подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По словам советника, Мендель продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента".

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