В Кремле объяснили отказ от участия на саммите по ядерной безопасности

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Россия отказалась от участия в саммите по ядерной безопасности из-за дефицита взаимодействия с партнерами по этому вопросу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вопрос ядерной безопасности весьма актуален. Но вместе с тем в Москве считают, что проработка вопросов, связанных с ядерной безопасностью, требует общих и совместных усилий и взаимного учета интересов и позиций", - пояснил Песков.

IV саммит по ядерной безопасности пройдет в Вашингтоне 31 марта - 1 апреля. Ранее саммиты проводились в Вашингтоне, Сеуле и Гааге.

Приглашение принять участие на саммите получил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.