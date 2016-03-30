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    В Кремле объяснили отказ от участия на саммите по ядерной безопасности

    Песков: Россия отказалась от участия в саммите по ядерной безопасности из-за дефицита взаимодействия с партнерами

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Россия отказалась от участия в саммите по ядерной безопасности из-за дефицита взаимодействия с партнерами по этому вопросу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Вопрос ядерной безопасности весьма актуален. Но вместе с тем в Москве считают, что проработка вопросов, связанных с ядерной безопасностью, требует общих и совместных усилий и взаимного учета интересов и позиций", - пояснил Песков. 

    IV саммит по ядерной безопасности  пройдет в Вашингтоне 31 марта - 1 апреля.  Ранее саммиты проводились в Вашингтоне, Сеуле и Гааге.

    Приглашение принять участие на саммите получил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

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