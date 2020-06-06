​Пресс-секретарь президента Казахстана заразился COVID-19

Берик Уали сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей".

По словам Уали, состояние его здоровья удовлетворительное.

"Сразу хочу заявить, что президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде (резиденции президента - ред.) усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности", - написал пресс-секретарь главы государства.

"Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!" - заключил он.