​Пресс-секретарь Пенса выздоровела после заражения COVID-19

Пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, у которой ранее был диагностирован коронавирус, выздоровела и вернулась к работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Миллер написала у себя в Twitter.

"Обратно к работе сегодня после трех отрицательных тестов на COVID-19. Спасибо моим замечательным врачам и всем, кто выразил мне поддержку", - сообщила она.

Кэти Миллер также отметила, что беременна, и поблагодарила своего мужа - советника американского президента Стивена Миллера - за заботу о ней во время болезни.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на состоявшемся позднее брифинге подтвердила, что Стивен Миллер также вернулся к работе. "Да, я только что его видела... Он был на самоизоляции вместе с супругой. Они оба вернулись к работе, они здоровы", - сказала Макинэни.

Напомним, что о факте выявления у Миллера коронавируса стало известно 8 мая.