В пресс-службе Лукашенко опровергли заявления Зеленского об извинениях

​​​​​​​В пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко опровергли заявления президента Украины Владимира Зеленского об извинениях со стороны белорусского лидера.

В пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко опровергли заявления президента Украины Владимира Зеленского об извинениях со стороны белорусского лидера.

Как сообщает Report ссылкой на БЕЛТА, об этом заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - сказала она.

По ее словам, разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта между РФ и Украиной состоялся исключительно благодаря "эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая".

"В чем была суть того разговора: наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей. Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", - сказала Эйсмонт.