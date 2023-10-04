Пресс-секретарь генсека ООН заставил замолчать проармянскую журналистку

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заставил журналистку (freelance -ред.) Эвелину Леопальда замолчать, ответив на ее ироничный и провокационный вопрос по поводу опубликованного на днях отчета миссии ООН о визите в Карабах.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заставил журналистку (freelance - ред.) Эвелину Леопольда замолчать, ответив на ее ироничный и провокационный вопрос по поводу опубликованного отчета миссии ООН о визите в Карабах.

Как передает американское бюро Report, она задала пресс-секретарю вопрос в защиту армян и поинтересовалась, почему ООН не сделала заявления против Азербайджана.

В ответ С.Дюжаррик сказал, что доклад ООН основан на фактах: "Члены миссии, посетившие регион, записывали то, что видели собственными глазами. Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь правительству Армении. Наши коллеги сообщили только о том, что видели. Они могут лишь предоставить информацию, но не анализировать ее".