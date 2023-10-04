О нас

Пресс-секретарь генсека ООН заставил замолчать проармянскую журналистку

Пресс-секретарь генсека ООН заставил замолчать проармянскую журналистку Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заставил журналистку (freelance -ред.) Эвелину Леопальда замолчать, ответив на ее ироничный и провокационный вопрос по поводу опубликованного на днях отчета миссии ООН о визите в Карабах.
Другие страны
4 октября 2023 г. 04:23
Пресс-секретарь генсека ООН заставил замолчать проармянскую журналистку

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заставил журналистку (freelance - ред.) Эвелину Леопольда замолчать, ответив на ее ироничный и провокационный вопрос по поводу опубликованного отчета миссии ООН о визите в Карабах.

Как передает американское бюро Report, она задала пресс-секретарю вопрос в защиту армян и поинтересовалась, почему ООН не сделала заявления против Азербайджана.

В ответ С.Дюжаррик сказал, что доклад ООН основан на фактах: "Члены миссии, посетившие регион, записывали то, что видели собственными глазами. Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь правительству Армении. Наши коллеги сообщили только о том, что видели. Они могут лишь предоставить информацию, но не анализировать ее".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş katibinin sözçüsü ermənipərəst jurnalisti susdurub

Самое читаемое

В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
28 сентября 2023 г. 12:04
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
28 сентября 2023 г. 13:56
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
28 сентября 2023 г. 22:02
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi