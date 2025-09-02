Пресс-секретарь ЕС: Из-за сбоя GPS болгарские службы посадили самолет фон дер Ляйен альтернативным способом

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Болгарские авиадиспетчеры посадили самолет с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на борту, используя наземные навигационные системы из-за сбоя электронной навигации при подлете к аэропорту Пловдива.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы ЕС Паула Пинхо, опровергая утверждения ряда СМИ и сервиса Flightradar24 об отсутствии проблем с GPS на борту самолета президента ЕК.

    Пинхо пояснила, что о помехах GPS сообщили болгарские органы управления воздушным движением.

    "Болгарские авиадиспетчеры сообщили, что во время полета президента Европейской комиссии в Пловдив спутниковый сигнал, обеспечивающий работу GPS-навигации, был нарушен при приближении к аэропорту. Сигнал исчез. Для обеспечения безопасности авиационная диспетчерская служба предложила альтернативный вариант посадки с использованием наземных навигационных систем - системы инструментальной посадки", - сказала Пинхо.

    По ее словам, самолет приземлился благополучно.

    Пинхо добавила, что и сама находилась на борту и полет занял больше времени именно из-за возникших сложностей.

    Она также подчеркнула, что с начала вторжения России в Украину (с февраля 2022 года) в Болгарии и на восточном фланге ЕС - от Финляндии до Кипра - участились случаи помех воздушной и морской навигации.

    "Это особенно характерно для регионов, прилегающих к зонам конфликта - обширные территории от Балтийского до Черного моря. Именно поэтому важно продолжать инвестировать в оборону и готовность к таким ситуациям", - подчеркнула она.

    Комиссар Кабилиус накануне объявил о планах по созданию спутников на низкой околоземной орбите, которые призваны повысить устойчивость к сбоям GPS.

