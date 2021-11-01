О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом Белый дом заявил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды, не сопровождала делегацию на саммит G20.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 02:26
Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом
Джен Псаки

Белый дом заявил о положительном тесте на коронавирус пресс-секретаря Джен Псаки, она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды, не сопровождала делегацию на саммит G20.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам, в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня сдала положительный тест на коронавирус", - говорится в заявлении Псаки.

Она отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - подчеркнула Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ağ Evin mətbuat katibi koronavirusa yoluxub

Самое читаемое

«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
 Ученые открыли новый вид человека
 Ученые открыли новый вид человека
29 октября 2021 г. 04:55
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi