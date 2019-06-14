Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.

Об этом Трамп написал в четверг на своей странице в сети Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"После трех с половиной лет наша замечательная Сара Сандерс в конце этого месяца покинет Белый дом и вернется домой в прекрасный штат Арканзас", - сказал он.

"Она особенный человек, обладающий невероятными талантами, и она проделала великолепную работу. Я надеюсь, что она решит выдвинуться на пост губернатора Арканзаса, она прекрасно справится! Сара, спасибо за прекрасно проделанную работу", - добавил президент США.

Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера.