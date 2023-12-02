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CМИ: Пресс-секретарь Белого дома нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы

CМИ: Пресс-секретарь Белого дома нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс нарушили действующий в США с 1939 года закон Хэтча, запрещающий госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 09:14
CМИ: Пресс-секретарь Белого дома нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс нарушили действующий в США с 1939 года закон Хэтча, запрещающий госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News.

Как отмечается, представители администрации на брифингах в Белом доме неоднократно использовали выражение "MAGA" (Make America Great Again), главный предвыборный лозунг экс-президента Дональда Трампа, что из контекста их речей давало понять, что они не поддерживают этого претендента.

Жан-Пьер до этого несколько раз предупреждали о нарушении закона, указывает телеканал, и говорили о возможных дисциплинарных взысканиях. Так, например, в июне после нарушения закона, OSC не стал использовать дисциплинарные меры в отношении пресс-секретаря, но обещал следить за возможными будущими нарушениями.

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Версия на английском языке Top White House spokespeople fail to comply with law limiting engagement in elections

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