Пресс-секретарь Байдена назвала Трампа президентом и тут же опомнилась

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что администрация президента Джо Байдена не скучает по твитам бывшего американского лидера Дональда Трампа, передает Report.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что администрация президента Джо Байдена не скучает по твитам бывшего американского лидера Дональда Трампа, передает Report.

"Может в это трудно поверить, но мы не тратим много времени на разговоры или размышления о президенте Трампе", - заявила представитель Белого дома и тут же поправилась. - "Бывшем президенте Трампе".

Во время брифинга она пояснила журналистам, что этот вопрос больше подходит для представителей республиканской партии.

"Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter", - добавила Псаки.

Она напомнила, что решение о перманентной заморозке аккаунта Трампа принимал сам Twitter. Однако Псаки пояснила, что Байден неоднократно высказывался за сокращения "полных ненависти высказываний" в соцсетях.