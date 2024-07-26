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Власти Франции созывают кризисный штаб после диверсий на железных дорогах

Власти Франции созывают кризисный штаб после диверсий на железных дорогах Руководство оргкомитета Олимпийских игр в Париже отменило пресс-конференцию, посвященную церемонии открытия Игр.
Другие страны
26 июля 2024 г. 16:00
Власти Франции созывают кризисный штаб после диверсий на железных дорогах

Власти Франции созывают кризисный штаб после саботажа движения высокоскоростных поездов на ряде линий. Нарушение движения транспорта произошло в день церемонии открытия Олимпийских игр.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Сообщается, что исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь примет участие на заседании кризисного штаба Министерства транспорта в Париже.

15.30

Руководство оргкомитета Олимпийских игр в Париже отменило пресс-конференцию, посвященную церемонии открытия Игр.

Как сообщил Report, об этом в соцсетях сообщил Sky News.

Мероприятие отменили всего за 20 минут до его начала. Причины отмены оргкомитет не пояснил.

Незадолго до этого на трех высокоскоростных железнодорожных линиях Национальной компании французских железных дорог (SNCF) произошли пожары. Движение поездов было нарушено, большая часть поездов отменена. Руководство SNCF сообщило о диверсиях. Отмены и задержки поездов могут коснуться 800 тыс. пассажиров. Злоумышленники подожгли релейные шкафы и перерезали кабели, управляющие связью, светофорами и стрелками.

Олимпийские игры стартуют в Париже сегодня, 26 июля. Соревнования продлятся по 11 августа. На церемонии открытия будут присутствовать 10,5 тыс. спортсменов из 206 стран, а также 120 глав государств и членов правительств. В Олимпиаде примут участие 15 россиян, которые будут выступать в нейтральном статусе.

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