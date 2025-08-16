О нас

Пресс-конференция Путина и Трампа на Аляске пройдет с синхронным переводом

Пресс-конференция Путина и Трампа на Аляске пройдет с синхронным переводом На пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет обеспечен синхронный перевод.
Другие страны
16 августа 2025 г. 01:35
Пресс-конференция Путина и Трампа на Аляске пройдет с синхронным переводом

На пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет обеспечен синхронный перевод.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Для выступления лидеров по итогам саммита подготовлено одно из помещений конгресс-центра Arctic Warrior на военной базе Элмендорф-Ричардсон. На небольшом подиуме установлены две трибуны, а в зале размещены стулья для представителей российских и американских СМИ. Всего зал рассчитан примерно на 200 журналистов, включая телеоператоров. На каждом рабочем месте предусмотрены радиоприемники с наушниками для перевода.

Лидеры также смогут слышать друг друга в синхронном переводе через наушники. В ближайшее время начало пресс-конференции не ожидается - журналистов еще не приглашали занимать места.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin və Trampın Alyaskadakı mətbuat konfransı sinxron tərcümə ilə keçiriləcək

Другие новости из категории

Трамп рассчитывает на прекращение огня в войне России против Украины уже на этой неделе
Трамп рассчитывает на прекращение огня в войне России против Украины уже на этой неделе
16 августа 2025 г. 02:45
Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились
ВидеоПереговоры Путина и Трампа в узком составе завершились
16 августа 2025 г. 02:25
WSJ: Путин нарушил традицию и пересел в лимузин Трампа по его просьбе
WSJ: Путин нарушил традицию и пересел в лимузин Трампа по его просьбе
16 августа 2025 г. 02:22
Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической
Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической
16 августа 2025 г. 01:50
The Hill: В Белом доме пройдут учения со стрельбой, пока Трамп будет на Аляске
The Hill: В Белом доме пройдут учения со стрельбой, пока Трамп будет на Аляске
16 августа 2025 г. 01:16
Белый дом опубликовал фотографию с закрытой встречи Трампа и Путина
ФотоБелый дом опубликовал фотографию с закрытой встречи Трампа и Путина
16 августа 2025 г. 00:38
Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ в проектах на Аляске
Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ в проектах на Аляске
15 августа 2025 г. 23:47
В Швеции на парковке у мечети в Эребру застрелен один мужчина, второй тяжело ранен
В Швеции на парковке у мечети в Эребру застрелен один мужчина, второй тяжело ранен
15 августа 2025 г. 23:00
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в формате три на три
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в формате "три на три"
15 августа 2025 г. 22:28
Трамп прилетел в Анкоридж на встречу с Путиным
ВидеоТрамп прилетел в Анкоридж на встречу с Путиным
15 августа 2025 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi