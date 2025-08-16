Пресс-конференция Путина и Трампа на Аляске пройдет с синхронным переводом

На пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет обеспечен синхронный перевод.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Для выступления лидеров по итогам саммита подготовлено одно из помещений конгресс-центра Arctic Warrior на военной базе Элмендорф-Ричардсон. На небольшом подиуме установлены две трибуны, а в зале размещены стулья для представителей российских и американских СМИ. Всего зал рассчитан примерно на 200 журналистов, включая телеоператоров. На каждом рабочем месте предусмотрены радиоприемники с наушниками для перевода.

Лидеры также смогут слышать друг друга в синхронном переводе через наушники. В ближайшее время начало пресс-конференции не ожидается - журналистов еще не приглашали занимать места.