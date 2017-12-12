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    Прерваны поставки газа в ряд стран Европы после взрыва в Австрии

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Поставки газа в Италию, Словению, Венгрию прерваны после взрыва на газовом терминале компании OMV в Австрии.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в сообщении регулятора Австрии.

    Ранее в компании OMV заявили, что в связи со взрывом, согласно стандартным правилам техники безопасности, терминал будет закрыт.

    Взрыв на газовом хабе произошел утром в австрийском городе Баумгартен. Один человек погиб, остальных пострадавших - несколько десятков - доставили с ожогами в больницы Вены. Правоохранительные органы перекрыли движение на дорогах.

    Терминал Баумгартен является основным газораспределительным центром в Австрии. 

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