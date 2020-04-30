Препарат, который может стать спасением от коронавируса

По словам аналитиков Уолл-стрит, препарат Gilead Sciences Inc. получит одобрение или расширенное применение для лечения после воздействия пациентов с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, аналитик Тайлер Ван Бурен сказал, что ждет в ближайшее время подтверждения.

Акции Gilead выросли более чем на 7%, достигнув 3,2%. Представитель из Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов сказал, что агентство ведет переговоры с Gilead, чтобы купить препарат для пациентов.

Некоторые на Уолл-стрит, такие как Робин Карнаускас, более осторожны. Карнаускас сказал, что акции могут "превысить свою стоимость в ближайшей перспективе", потому что предложение о поставках расплывчато.

Аналитики недавно предупредили об оценке финансового рынка Gilead, по крайней мере, три из них понизили рейтинг за последние несколько недель.

"Пациенты, проходившие лечение в течение 10 дней после появления симптомов, почувствовали себя лучше, и наблюдаемое клиническое облегчение было положительным в обеих группах, хотя нам необходимо увидеть историю болезни, чтобы лучше понять масштабы эффекта".

"Тем не менее, мы считаем, что 7% -ная смертность, наблюдаемая в тестах за пределами Италии, положительно основана на собранной нами естественной истории", - сказал Тайлер Ван Бурен.

Отмечается, что в настоящее время над данными работают регуляторы, и вскоре препарат может получить одобрение для применения у пациентов с тяжелым состоянием.

"Акции могут превзойти в ближайшем будущем, потому что мы не знаем, какой доход будет предлагаться или как долго продлится пандемия", - сказал Робин Карнаускас.

Анализ исследований, который показывает, что раннее лечение является наиболее полезным, дает положительный обзор исследования Gilead у некоторых пациентов.

Что касается исследования, проведенного Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), аналитик Теренс Флинн заявил, что ожидает полной информации, «чтобы оценить размер прибыли».

Клиническая польза любого профиля безопасности, принятого для препарата, может привести к его хорошему состоянию для одобрения FDA.

Другой эксперт, Салим Сайед, сказал: "Мы до сих пор не знаем деталей результатов испытаний NIAID, и это станет следующей серьезной проблемой".

"Название предполагает, что препарат активен и оказывает положительное влияние на COVID-19. Мы напоминаем инвесторам, что акции Gilead являются государственным препаратом для накопления, хотя сегодня акции могут быть проданы на высшем уровне".

"Учитывая общий риск FDA, мы ожидаем ускорения любого соглашения или расширенного использования препарата", - сказал он.

Хотя данные положительные, существует ряд важных факторов, в том числе то, насколько эффективен препарат и сколько времени требуется пациентам для выздоровления.

Компания хочет знать, хорошо ли препарат подходит для пациентов с легкими заболеваниями или для более эффективного лечения для тех, кто находится в критическом состоянии.