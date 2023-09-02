Псевдо-журналистская этика "Би-би-си": Что стоит за предвзятым сюжетом из Карабахского региона Азербайджана

Телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" (BBC) подготовила односторонний и предвзятый сюжет из Карабахского региона Азербайджана.

Телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" (BBC) подготовила односторонний и предвзятый сюжет из Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report , "собеседниками" журналистов стали американо-армянский музыкант Серж Танкян и сепаратист Артак Бегларян.

Несмотря на то, что "Би-би-си" постоянно заявляет о своей беспристрастности в освещении конфликтов, принципах плюрализма мнений и свободы выражения, корпорация об этом напрочь забывает, когда дело касается Азербайджана.

Во-первых, Бегларян был представлен "советником госминистра" марионеточного образования на территории Азербайджана. Того самого Азербайджана, территориальная целостность которого не подвергается сомнению официальным Лондоном. Тот факт, BBC публикует сюжет, противоречащий официальной позиции британского правительства, вызывает серьезные вопросы.

Во-вторых, исходя из журналистской этики, при освещении любых событий, необходимо соблюдать принцип беспристрастности. В данном случае "Би-би-си", готовя сюжет из Карабахского региона Азербайджана, должна была предоставить площадку и для выражения позиции страны, которой Карабах принадлежит. Но это не было обеспечено, а это говорит о том, что цель сюжета и в целом политики BBC – очернение Азербайджана и придание некоей субъектности сепаратистскому режиму.

Очевидно, что BBC ведет антиазербайджанскую пропаганду, пытается искусственно поднять тему субъектности сепаратистского образования и таким образом работает на подрыв территориальной целостности Азербайджанской Республики. Если корпорация демонстрирует предвзятость и необъективный подход в отношении Азербайджана или ее не устраивает наша политика, то ей нет места в стране, следовательно, аккредитация сотрудников данной конторы должна быть аннулирована.