О нас

Премьеры Японии и Великобритании обсудили Украину и Ближний Восток

Премьеры Японии и Великобритании обсудили Украину и Ближний Восток Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе первой телефонной беседы с новым главой британского правительства Киром Стармером обсудил ситуацию в Украине, Ближний Восток и другие актуальные темы.
Другие страны
6 июля 2024 г. 16:36
Премьеры Японии и Великобритании обсудили Украину и Ближний Восток

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе первой телефонной беседы с новым главой британского правительства Киром Стармером обсудил ситуацию в Украине, Ближний Восток и другие актуальные темы.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Японии.

"Помимо сотрудничества в рамках G7, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Кисида также поздравил Стармера со вступлением на пост премьер-министра Великобритании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiya və Britaniyanın baş nazirləri Ukrayna və Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi