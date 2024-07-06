Премьеры Японии и Великобритании обсудили Украину и Ближний Восток

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе первой телефонной беседы с новым главой британского правительства Киром Стармером обсудил ситуацию в Украине, Ближний Восток и другие актуальные темы.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе первой телефонной беседы с новым главой британского правительства Киром Стармером обсудил ситуацию в Украине, Ближний Восток и другие актуальные темы.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Японии.

"Помимо сотрудничества в рамках G7, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Кисида также поздравил Стармера со вступлением на пост премьер-министра Великобритании.