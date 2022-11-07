О нас

Премьеры Италии и Великобритании договорились наращивать взаимодействие в рамках НАТО и G7

Премьеры Италии и Великобритании договорились наращивать взаимодействие в рамках НАТО и G7 Премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Риши Сунак, недавно занявшие свои посты, подтвердили приверженность наращиванию взаимодействия Рима и Лондона в контексте задач НАТО и Группы семи.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 17:32
Премьеры Италии и Великобритании договорились наращивать взаимодействие в рамках НАТО и G7

Премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Риши Сунак, недавно занявшие свои посты, подтвердили приверженность наращиванию взаимодействия Рима и Лондона в контексте задач НАТО и Группы семи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник пресс-служба итальянского премьера.

Встреча лидеров прошла на полях Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе в "дружелюбной обстановке".

Мелони и Сунак договорились также в дальнейшем развивать двусторонние отношения.

Кроме того, Мелони встретилась с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, которому подтвердила приверженность защите общих ценностей, начиная борьбой с антисемитизмом. Глава итальянского правительства проявила готовность сотрудничать с новым будущим правительством Израиля, укрепляя итало-израильское сотрудничество в промышленной и технологической областях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
Прогноз погоды на День Победы
Прогноз погоды на День Победы
7 ноября 2022 г. 13:17
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi