Премьеры Италии и Великобритании договорились наращивать взаимодействие в рамках НАТО и G7

Премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Риши Сунак, недавно занявшие свои посты, подтвердили приверженность наращиванию взаимодействия Рима и Лондона в контексте задач НАТО и Группы семи.

Премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Риши Сунак, недавно занявшие свои посты, подтвердили приверженность наращиванию взаимодействия Рима и Лондона в контексте задач НАТО и Группы семи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник пресс-служба итальянского премьера.

Встреча лидеров прошла на полях Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе в "дружелюбной обстановке".

Мелони и Сунак договорились также в дальнейшем развивать двусторонние отношения.

Кроме того, Мелони встретилась с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, которому подтвердила приверженность защите общих ценностей, начиная борьбой с антисемитизмом. Глава итальянского правительства проявила готовность сотрудничать с новым будущим правительством Израиля, укрепляя итало-израильское сотрудничество в промышленной и технологической областях.