Премьеры Чехии и Венгрии раскритиковали планы ЕС в сфере зеленой энергетики

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и находящийся в среду в республике с визитом премьер Венгрии Виктор Орбан подвергли критике планы руководящих органов Евросоюза, нацеленные на ускорение перехода в сообществе к получению энергии от так называемых экологи

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и находящийся в среду в республике с визитом премьер Венгрии Виктор Орбан подвергли критике планы руководящих органов Евросоюза, нацеленные на ускорение перехода в сообществе к получению энергии от так называемых экологически чистых источников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал А.Бабиш на встрече с журналистами.

"Я вчера написал письмо и обменивался СМС с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о том, что ЕК со своим анализом распределения разрешений на выбросы углекислого газа (между странами ЕС) полностью ошибается и что эти разрешения, ставшие предметом спекуляции разных фондов и банков, чрезвычайно негативно отражаются на нашей промышленности", - сказал Бабиш.

Ожидания ЕК с разрешениями для стран сообщества на выбросы углекислого газа, по его словам, совершенно не оправдались.

"Происходит очень негативное воздействие на наши (чешские) компании, что отражается на жителях Чехии, так как с будущего года это отразится на ценах энергоснабжения для них. Именно поэтому я потребовал (от руководства ЕС), чтобы эта тема была включена в (программу обсуждения) на нашей встрече уже 5 октября, несмотря на то что она значится в программе Европейского совета, (заседание) которого состоится 21 октября. Думаю, что я не один в Евросоюзе, кто эту (проблему) хочет решать. Нам нужно быстро найти решение. Нужно пресечь спекуляции (с разрешениями на выбросы углекислого газа). Необходимо установить верхний предел роста цен", - сказал чешский премьер.

Орбан, со своей стороны, высказался за прагматичный и продуманный подход в деле отказа от производства и использования автомобильных двигателей, работающих на традиционном топливе. Он предупредил, что поспешность в этом вопросе не приведет к хорошим результатам и негативно отразится как на потребителях, так и в целом на экономике.

Бабиш и Орбан высоко оценили состояние чешско-венгерского торгово-экономического сотрудничества. Взаимодействие Праги и Будапешта во всех областях, включая оборону и безопасность, будет развиваться, отметили они.