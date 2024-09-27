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Премьеры Британии и Ливана высказались за срочное перемирие с Израилем

Премьеры Британии и Ливана высказались за срочное перемирие с Израилем Премьер-министры Великобритании и Ливана Кир Стармер и Наджиб Микати высказались за немедленное перемирие с Израилем.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 12:30
Премьеры Британии и Ливана высказались за срочное перемирие с Израилем

Премьер-министры Великобритании и Ливана Кир Стармер и Наджиб Микати высказались за немедленное перемирие с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его встречи с ливанским коллегой на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Премьер-министр [Великобритании] сначала выразил искренние соболезнования премьер-министру Микати из-за человеческих жертв в последние недели. Они обсудили набирающий силу конфликт в Ливане и сошлись во мнении о важности немедленного перемирия и согласованного решения", - отмечается в коммюнике британского правительства.

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