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Премьеру Дании диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения

Премьеру Дании диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения Премьер-министру Дании Метте Фредериксен диагностировали ушиб правого плеча и хлыстовую травму шеи после нападения на нее на улице Копенгагена 7 июня.
Другие страны
20 июня 2024 г. 16:20
Премьеру Дании диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения

Премьер-министру Дании Метте Фредериксен диагностировали ушиб правого плеча и хлыстовую травму шеи после нападения на нее на улице Копенгагена 7 июня.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает канцелярия премьера.

"Ушиб правого плеча, а также незначительное деформация шейного отдела позвоночника (хлыстовая травма шеи)", - говорится в сообщении со ссылкой на заключение врачей.

Мужчина ударил Фредериксен 7 июня вечером на площади Культорвет в Копенгагене. Он был задержан. По данным СМИ, Фредериксен получила незначительные травмы и отменила участие в субботних мероприятиях. В полиции Копенгагена сообщили, что нападение на премьера не было политически мотивировано.

Ранее сообщалось о том, что задержанный 39-летний мужчина, подозреваемый в нападении на премьера, говорит по-польски и общается с помощью переводчика. Сообщалось, что он обвиняется по статье уголовного кодекса, касающейся насилия или угрозы применения насилия в отношении должностного лица.

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