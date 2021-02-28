Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ему и его семье угрожали убийством.
По его словам, эти данные он получил от чешской полиции, которая 8 января заявила о существовании человека, планировавшего застрелить его семью. Он добавил, что на данный момент этот человек находится в Испании.
Чешский премьер уточнил, что после этого его дом был взят под охрану.
Правоохранительные органы страны отметили в Twitter, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.
«Криминалисты обратились в прокуратуру с предложением об аресте данного человека», — говорится в публикации.