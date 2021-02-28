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Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством

Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ему и его семье угрожали убийством.
Другие страны
28 февраля 2021 г. 21:40
Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством
Андрей Бабиш

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ему и его семье угрожали убийством.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Prima News.

По его словам, эти данные он получил от чешской полиции, которая 8 января заявила о существовании человека, планировавшего застрелить его семью. Он добавил, что на данный момент этот человек находится в Испании.

Чешский премьер уточнил, что после этого его дом был взят под охрану.

Правоохранительные органы страны отметили в Twitter, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Криминалисты обратились в прокуратуру с предложением об аресте данного человека», — говорится в публикации.

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