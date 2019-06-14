СМИ: Премьеры Индии и Пакистана не стали общаться друг с другом в Бишкеке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его пакистанский коллега Имран Хан не проводили встреч и не беседовали друг с другом в Бишкеке, куда оба лидера прибыли для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу телеканал NDTV.

По их данным, премьеры Индии и Пакистана даже не обменивались традиционными любезностями друг с другом во время неофициального ужина, который дал накануне в честь гостей президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В преддверии саммита ШОС ряд региональных СМИ сообщил, что в кулуарах встречи или перед ее началом может состоятся неформальная беседа Моди и Хана. Ранее премьер-министр Пакистана обратился с письмом к премьер-министру Индии, в котором отметил, что Исламабад готов начать переговоры с Нью-Дели по всем сложным двусторонним вопросам.

Между Индией и Пакистаном в последние месяцы сохраняется напряженность, начавшаяся из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которой погибли более 40 человек. 27 февраля над Кашмиром произошел воздушный бой между истребителями двух стран. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили истребители друг друга.