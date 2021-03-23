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Премьера Норвегии допросят из-за возможных нарушений антиковидных ограничений

Премьера Норвегии допросят из-за возможных нарушений антиковидных ограничений Расследование дела, как планируется, должно завершиться к концу недели
Другие страны
23 марта 2021 г. 16:53
Премьера Норвегии допросят из-за возможных нарушений антиковидных ограничений

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг получила статус подозреваемой в деле о возможном нарушении законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями во время празднования ее 60-летия и должна будет прийти на допрос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NRK.

Глава правительства и ее супруг будут допрошены в течение дня, указала телекомпания. Расследование дела, как планируется, должно завершиться к концу недели.

19 марта полиция Норвегии объявила о начале расследования в отношении премьера. Ведомство указало, что следствие прояснит, "что действительно произошло и было ли совершено нарушение только локальных или же центральных ограничений".

Данные о возможных нарушениях полиция получила из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этой информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее дня рождения и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.

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