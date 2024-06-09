Премьера Гаити госпитализировали с приступом астмы

Недавно избранный премьер-министр Гаити Гарри Конилл был доставлен в больницу после приступа астмы.
Как передает
По его данным, у премьера возникли проблемы с дыханием, после чего он был немедленно госпитализирован.
В заявлении канцелярии премьера говорится, что глава правительства почувствовал легкое недомогание, сейчас его состояние стабильно. Нахождение Конилла в больнице подтвердил один из членов президентского совета переходного периода.
Конилл уже занимал пост премьер-министра Гаити в октябре 2011 года - мае 2012 года, когда президентом республики был Мишель Мартелли.