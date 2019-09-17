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Премьер Японии заявил, что в конце сентября встретится с президентом Ирана

Премьер Японии заявил, что в конце сентября встретится с президентом И

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил что в конце этого месяца проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Киодо в пятницу.

По данным агентства , глава японского правительства намеревается обсудить с иранским президентом ситуацию на Ближнем Востоке.

12-13 июня Абэ посещал с официальным визитом Иран, в ходе которого встретился с Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Глава японского правительства неоднократно подчеркивал, что хотел бы выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном.

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