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Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией

Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией Япония считает, что южная часть Курильских островов незаконно оккупирована Россией, а говорить о каких-либо перспективах диалога между Токио и Москвой сейчас не представляется возможным.
Другие страны
17 марта 2022 г. 12:24
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией

Япония считает, что южная часть Курильских островов незаконно оккупирована Россией, а говорить о каких-либо перспективах диалога между Токио и Москвой сейчас не представляется возможным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил в четверг во время парламентских дебатов японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Оккупация Россией северных территорий [так в Японии называют южную часть Курильских островов] не имеет правовых оснований. Статус [островов] - незаконная оккупация, в этом [наша] позиция неизменна. Принимая во внимание такую ситуацию, мы не в состоянии говорить о перспективах переговоров", - сообщил он.

Кисида также отметил, что Япония "поставила цель урегулировать вопрос о северных территориях и заключить мирный договор, но, к сожалению, эта цель не была достигнута".

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Baş naziri: "Kuril adalarının cənubu Rusiya işğalı altındadır"

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