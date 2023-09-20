Премьер Японии выступил за расширение числа постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за более широкое представительство в Совете Безопасности ООН Африки, а также за увеличение числа постоянных и непостоянных членов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за более широкое представительство в Совете Безопасности ООН Африки, а также за увеличение числа постоянных и непостоянных членов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на Генеральной ассамблее ООН.

"Мир резко меняется. Нам нужен Совет Безопасности, который отражал бы сегодняшний мир. Япония поддерживает большую представленность Африки. Необходимо расширение как постоянного, так и непостоянного членства в Совете Безопасности", - сказал он.