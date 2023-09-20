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Премьер Японии выступил за расширение числа постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Премьер Японии выступил за расширение числа постоянных и непостоянных членов СБ ООН Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за более широкое представительство в Совете Безопасности ООН Африки, а также за увеличение числа постоянных и непостоянных членов.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 06:33
Премьер Японии выступил за расширение числа постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за более широкое представительство в Совете Безопасности ООН Африки, а также за увеличение числа постоянных и непостоянных членов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на Генеральной ассамблее ООН.

"Мир резко меняется. Нам нужен Совет Безопасности, который отражал бы сегодняшний мир. Япония поддерживает большую представленность Африки. Необходимо расширение как постоянного, так и непостоянного членства в Совете Безопасности", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Kisida: BMT TŞ-də daimi və qeyri-daimi üzvlərin sayı artırılmalıdır
Версия на английском языке Japan's Kishida calls for increase in number of UNSC's permanent, non-permanent members

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