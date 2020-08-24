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Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу

Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник посетил больницу в одном из центральных районов Токио, где неделю назад уже проходил медицинское обследование.
Другие страны
24 августа 2020 г. 08:46
Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу
Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник посетил больницу в одном из центральных районов Токио, где неделю назад уже проходил медицинское обследование.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

В канцелярии главы японского правительства в то же время подчеркнули, что новый визит к врачу является продолжением медобследования, начавшегося неделю назад.

Ранее сам Абэ подчеркивал, что прошел обследование для того, чтобы убедиться в хорошем состоянии собственного здоровья.

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