Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник посетил больницу в одном из центральных районов Токио, где неделю назад уже проходил медицинское обследование.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник посетил больницу в одном из центральных районов Токио, где неделю назад уже проходил медицинское обследование.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

В канцелярии главы японского правительства в то же время подчеркнули, что новый визит к врачу является продолжением медобследования, начавшегося неделю назад.

Ранее сам Абэ подчеркивал, что прошел обследование для того, чтобы убедиться в хорошем состоянии собственного здоровья.