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Премьер Японии встретится с Байденом

Премьер Японии встретится с Байденом Япония и США приступили к согласованию встречи премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента Джо Байдена 9 апреля
Другие страны
30 марта 2021 г. 08:37
Премьер Японии встретится с Байденом
Ёсихидэ Суга и Джо Байден

Япония и США приступили к согласованию встречи премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента Джо Байдена 9 апреля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, по его сведениям, Суга начнет свой визит в США 8 апреля. Сама поездка продлится четыре дня.

Как ожидается, японский премьер станет первым иностранным лидером, который проведет личную встречу с Байденом. Перед поездкой Суга пройдет вакцинацию от коронавируса. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят Китай, КНДР, вопросы изменения климата и двусторонний стратегический альянс.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным лидером, встретившимся с 45-м президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания, но до инаугурации.

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Версия на английском языке Japanese Prime Minister to meet with Biden
Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın baş naziri ABŞ prezidenti ilə görüşəcək

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