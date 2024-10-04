Премьер Японии не стал говорить о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в отличие от своих предшественников не стал говорить о готовности провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в отличие от своих предшественников не стал говорить о готовности провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

Выступая со своей первой программной речью перед парламентом, Исиба пообещал приложить все усилия для скорейшего решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой, однако в отличие от трех своих предшественников - Фумио Кисиды, Ёсихидэ Суги и Синдзо Абэ - не стал говорить о готовности провести личную встречу с Ким Чен Ыном.

Впервые решимость встретиться с лидером КНДР выразил в 2018 году Синдзо Абэ.