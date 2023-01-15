Премьер Японии: В Восточной Азии может повториться ситуация вокруг Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что в регионе Восточной Азии может повториться нынешняя ситуация вокруг Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что в регионе Восточной Азии может повториться нынешняя ситуация вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в США и ряд других стран G7.

"Урок, который преподнесла нам российская агрессия в Украине, заключается в том, что гарантии безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона являются неделимыми. Я считаю, что Украина сейчас - это, возможно, Восточная Азия завтрашнего дня", - сказал он.

В связи с этим Кисида подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с европейскими партнерами с целью укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Он также отметил, что Япония в последнее время укрепляет взаимодействие со странами Европы в области безопасности.

Глава японского правительства в рамках турне по странам Группы семи, приуроченного к началу председательства Токио в этом объединении, на этой неделе посетил Францию, Италию, Великобританию, Канаду и США.