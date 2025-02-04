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Премьер Японии в Вашингтоне проведет переговоры с президентом США

Премьер Японии в Вашингтоне проведет переговоры с президентом США Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в четверг отправится в США с трехдневным визитом.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 12:23
Премьер Японии в Вашингтоне проведет переговоры с президентом США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в четверг отправится в США с трехдневным визитом.

Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ.

Он проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Одной из основных тем станет укрепление сотрудничества "для противостояния вызовам со стороны Северной Кореи и Китая".

Это будет вторая по счету встреча Трампа с иностранным лидером в Белом доме после вступления в должность президента США. Во вторник у Трампа запланированы переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın Baş naziri Trampla danışıqlar aparacaq

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