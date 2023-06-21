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Премьер Японии: Стабильность в отношениях США и Китая крайне важна

Премьер Японии: Стабильность в отношениях США и Китая крайне важна Cтабильность в отношениях США и Китая являются важными для мирового сообщества.
Другие страны
21 июня 2023 г. 15:22
Премьер Японии: Стабильность в отношениях США и Китая крайне важна

Cтабильность в отношениях США и Китая являются важными для мирового сообщества.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Стабильность в отношениях США и Китая являются крайне важным вопросом для мирового сообщества", - сказал Кисида на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о его оценке встречи китайского лидера с госсекретарем США.

Говоря об отношениях Японии и Китая, Кисида заявил, что на встрече с Си Цзиньпином в прошлом году он отметил "позитивные моменты".

"В ходе встречи на высшем уровне с Си Цзиньпином в прошлом ноябре я ощутил позитивные моменты в отношении продвижения в будущее. Наша страна, сохраняя эти моменты, будет настаивать на том, на чем нужно настаивать, но и требовать от Китая ответственных поступков и продолжать диалог в решении общих проблем, таких как изменения климата", - сказал Кисида.

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