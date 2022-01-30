О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Японии созвал заседание СНБ после ракетного пуска КНДР

Премьер Японии созвал заседание СНБ после ракетного пуска КНДР Премьер-министр Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности после предполагаемого ракетного пуска КНДР.
Другие страны
30 января 2022 г. 08:20
Премьер Японии созвал заседание СНБ после ракетного пуска КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности после предполагаемого ракетного пуска КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В связи с предполагаемыми ракетными испытаниями при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. По данным телеканала NHK, Кисида "поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".

Береговая охрана Японии утром воскресенья выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Судам в море рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada KXDR-in raket sınağı ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Şurası iclası çağırılıb

Другие новости из категории

На западе Мексики перевернулся микроавтобус, погибли 13 человек
На западе Мексики перевернулся микроавтобус, погибли 13 человек
30 января 2022 г. 07:38
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
30 января 2022 г. 07:04
ООН обратилась с призывом усилить давление на военных Мьянмы
ООН обратилась с призывом усилить давление на военных Мьянмы
30 января 2022 г. 06:50
Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии
Британия планирует удвоить контингент войск в Эстонии
30 января 2022 г. 05:13
Суд в ДР Конго приговорил 51 человека к смертной казни за убийство сотрудников ООН
Суд в ДР Конго приговорил 51 человека к смертной казни за убийство сотрудников ООН
30 января 2022 г. 04:17
Тяжелое ДТП в Боливии: 11 погибших, 7 раненых
Тяжелое ДТП в Боливии: 11 погибших, 7 раненых
30 января 2022 г. 02:39
ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГИЛ
ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГИЛ
30 января 2022 г. 02:11
Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе
Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе
30 января 2022 г. 01:16
В Ираке задержали подозреваемого в причастности к обстрелу аэропорта Багдада
В Ираке задержали подозреваемого в причастности к обстрелу аэропорта Багдада
30 января 2022 г. 00:14
Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
29 января 2022 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi