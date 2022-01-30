Премьер Японии созвал заседание СНБ после ракетного пуска КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности после предполагаемого ракетного пуска КНДР.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности после предполагаемого ракетного пуска КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В связи с предполагаемыми ракетными испытаниями при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. По данным телеканала NHK, Кисида "поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств".

Береговая охрана Японии утром воскресенья выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Судам в море рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.