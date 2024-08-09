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Премьер Японии и президент Казахстана поговорили по телефону

Премьер Японии и президент Казахстана поговорили по телефону Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой
Другие страны
9 августа 2024 г. 15:32
Премьер Японии и президент Казахстана поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Японии Фумио Кишидой

Как передает корреспондент Report из Астаны, Токаев выразил благодарность солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.

В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом Саммите диалога "Центральная Азия + Япония".

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.

Кульпаш Конырова

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