Премьер Японии и президент Казахстана поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Японии Фумио Кишидой

Как передает корреспондент Report из Астаны, Токаев выразил благодарность солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.

В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом Саммите диалога "Центральная Азия + Япония".

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.

Кульпаш Конырова