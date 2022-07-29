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Премьер Японии собирается обнародовать план общемирового ядерного разоружения

Премьер Японии собирается обнародовать план общемирового ядерного разоружения Премьер Японии Фумио Кисида в ходе своего предстоящего участия в обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) намеревается представить план, направленный на реализацию общемирового ядерного разоружения. Как пер
Другие страны
29 июля 2022 г. 14:38
Премьер Японии собирается обнародовать план общемирового ядерного разоружения
Фумио Кисида

Премьер Японии Фумио Кисида в ходе своего предстоящего участия в обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) намеревается представить план, направленный на реализацию общемирового ядерного разоружения. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью японскому агентству Kyodo.

"Я планирую призвать международное сообщество к сотрудничеству, обнародовав план по достижению мира без ядерного оружия", - заявил Кисида. Он также подчеркнул, что его план будет принимать во внимание ситуацию в Украине.

В своей речи на предстоящей конференции глава японского правительства также намеревается подчеркнуть, что Япония продолжит свою безъядерную политику. Токио придерживается политики трех безъядерных принципов - не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие

Для участия в конференции Кисида лично посетит Нью-Йорк. Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 1-26 августа текущего года.

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Версия на английском языке Japanese PM to call for keeping non-use of nukes principle
Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın Baş naziri nüvə silahı olmayan dünya uğrunda plan hazırlayıb

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