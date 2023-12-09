Премьер Японии сменит генсека правительства из-за скандала с "откатами"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует сменить второго человека в правительстве - генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует сменить второго человека в правительстве - генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Как передает Report , об этом сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.

Мацуно подозревают в получении 10 млн иен (около 70 тыс. долларов) в виде "откатов" (так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности).

По данным источников издания в кабмине и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), Кисида рассматривает кандидатуры на роль преемника Мацуно.

Газета подчеркивает, что смена генсека кабмина неизбежно дестабилизирует правительство Кисиды, которое и так на протяжении долгого времени страдает от низких рейтингов поддержки со стороны населения.