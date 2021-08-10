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Премьер Японии провел телефонные переговоры с президентом США

Премьер Японии провел телефонные переговоры с президентом США Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.
Другие страны
10 августа 2021 г. 05:16
Премьер Японии провел телефонные переговоры с президентом США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, американский лидер передал главе японского правительства поздравления в связи с успешным завершением летних Олимпийских игр в Токио. Kyodo также не исключает, что Суга и Байден обсудили укрепление альянса двух стран, реализацию концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также процесс вывода войск США из Афганистана.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей.

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