Премьер Японии провел телефонные переговоры с президентом США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, американский лидер передал главе японского правительства поздравления в связи с успешным завершением летних Олимпийских игр в Токио. Kyodo также не исключает, что Суга и Байден обсудили укрепление альянса двух стран, реализацию концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также процесс вывода войск США из Афганистана.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей.