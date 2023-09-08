Премьер Японии проведет перестановки в Кабмине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается провести перестановки в Кабинете министров.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается провести перестановки в Кабинете министров.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Глава правительства собирается их осуществить 13 сентября, о чем уведомил по телефону представителей руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Новые перестановки ожидаются спустя год после последнего обновления Кабмина и вряд ли приведут к замене основных представителей правительства. Телеканал добавляет, что это будет третья перетасовка Кабмина для Кисиды, занявшего пост премьера в октябре 2021 года, сообщает Газета.ru.

"В серии кадровых изменений основное внимание будет приковано к тому, продолжит ли свою работу главный секретарь кабинета министров [Хирокацу] Мацуно и в каком качестве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что рейтинг кабмина Японии во главе с премьером Кисидой рухнул ниже критических 30%.